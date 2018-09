Otto ore senza auto, domenica antismog

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

AMBIENTEPADOVA Domani tutti a piedi in centro storico e ad ottobre scatta lo stop alla circolazione per gli Euro 3 e gli Euro 4 diesel. Rischia di essere un autunno molto caldo dal punto di vista delle mobilità quello che attende i padovani. Archiviata l'estate, infatti, palazzo Moroni fa scattare un giro di vite alla circolazione, il tutto per contrastare le temutissime concentrazioni di Pm 10 nell'aria. STRADEDomani, infatti, in occasione della Settimana europea della mobilità - European Mobility Week, dalle 10 alle 18 scatterà la...