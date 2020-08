Ottantuno associazioni trevigiane hanno fatto richiesta degli spazi per le attività sportive, ma al Comune quest'anno mancano 11 palestre. Una situazione difficile, confusa e appesantita dalla mancanza di chiare linee guida sulla ripartenza scolastica. E il tutto in piena emergenza coronavirus. Ma l'assessore Silvia Nizzetto assicura. «Troveremo il modo: sono giorni decisivi per portare a compimento tutti gli incastri. Lo sport giovanile per noi è una priorità». Con il caos scuole e cantieri, anche le attività sportive ospitate nei vari plessi sono in crisi. Sono 11 le palestre attualmente non disponibili in città. E tra le famiglie, in questo periodo in prima linea su diversi fronti, c'è chi chiede alle associazioni sportive di partire e chi vuole garanzie. Ma le associazioni fanno fatica a dare risposte anche data l'incertezza sugli impianti. Una situazione che il Comune sta cercando di governare ma che dipende anzitutto dagli incastri con le scuole. Le palestre che mancano all'appello sono il Coni, quella delle Acquette e quella delle piscine comunali, chiuse per lavori, come le due della scuola Serena, più le altre degli istituti superiori cittadini. Intanto anche il calcio si appresta a ripartire ma non senza pesanti perplessità.

Filini e Miriade

alle pagine II e III

© RIPRODUZIONE RISERVATA