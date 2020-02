CORTINA

La pista di bob Eugenio Monti di Cortina è chiusa da dodici anni. Il blocco fu deciso nell'autunno 2008 dal comune, dopo un'ottantina di anni di attività. L'amministrazione decise di non continuare ad accollarsi la gestione di un impianto che costava diverse centinaia di migliaia di euro l'anno; quella scelta comportò anche la rinuncia ai Campionati del mondo 2011, già assegnati a Cortina, nel congresso di Londra 2007 della Federazione internazionale, che li dirottò sulla pista tedesca di Koenigssee, a Berchtesgaden. La pista di Ronco fu costruita un secolo fa, a ridosso della strada delle Dolomiti, dove si utilizzarono per la prima volta i bob, all'inizio del Novecento. Fu più volte ammodernata e implementata, per diverse competizioni internazionali, organizzate fra le due guerre mondiali. Il tracciato attuale fu disegnato per i VII Giochi olimpici invernali 1956. Una trentina di anni più tardi fu introdotta la refrigerazione artificiale, per non dipendere dal freddo della notte. Accolse più volte i Campionati del mondo: gli ultimi due nel 1989 e nel 1999. Per molti anni ospitò gare di Coppa del mondo, sia maschile, sia femminile. Svolse una intensa attività turistica, ricreativa e promozionale, con il taxi bob; si introdusse anche un prototipo di bob su ruote, per scendere in pista durante l'estate. Nell'ultimo decennio sono stati fatti diversi progetti, per un possibile recupero del tracciato esistente, perlomeno nella parte alta, chiusa dagli anni Ottanta, dalla vecchia partenza sino alla curva Stries. Su quel breve percorso di ipotizzava di svolgere una importante attività di avvio al bob, allo slittino, allo skeleton. Il Bob club Cortina ha continuato a crederci, a studiare, a lavorare, senza mai smettere l'attività agonistica, di formazione dei giovani, con l'apertura alla nuova pratica del bob paralimpico. Un impegno gratificato in questi giorni con le prime affermazioni di Fabrizio Caselli, secondo e terzo in due gare di Coppa del mondo. Assieme al giovanissimo ampezzano Flavio Menardi, con il tecnico Loris Ottaviani, la squadra italiana è da ieri negli Stati Uniti, per altre due gare di parabob. Intanto nell'aprile 2019 la giunta comunale di Cortina ha deliberato la lettera di intenti per la gestione della pista Eugenio Monti in forma congiunta, fra la stessa amministrazione, la Regione Veneto e le due province autonome di Bolzano e Trento. L'atto si allinea alle analoghe decisioni assunte dagli altri enti coinvolti nella candidatura italiana alle Olimpiadi invernali 2026. Il documento rientra nelle garanzie fornite al Comitato olimpico internazionale, come ulteriore prova della serietà e della determinazione con cui si sta portando avanti il progetto. La pista di Ronco accoglierà le gare di bob, skeleton e slittino; la lettera di intenti prevede però che non ci si limiti alle sole gare olimpiche, ma che lì si crei un centro sportivo federale per tutte e tre le discipline, con altri servizi accessori, dalla foresteria per gli atleti alla palestra. Soprattutto indica l'opportunità di suddividere le spese per la gestione dell'impianto, anche dopo lo svolgimento dei Giochi, fra la Regione Veneto e le due Province autonome.

M. Dib.

