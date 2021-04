Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

OSPITALITÀ IN QUOTABELLUNO Loro, a spalancare gli scuri e ad accendere il fuoco sotto alla polenta, sono pronti. I rifugisti - in provincia di Belluno circa 100 sui 153 del Veneto - aspettano solo di dare il via alla stagione estiva. A proposito di ristori, però, non è che se la stiano passando bene. Perché i rifugisti pare siano invisibili. Non esiste come lavoro. «Inesistenti, proprio così. Il gestore di rifugio non è riconosciuto in...