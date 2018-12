Ospedali: via altri cinque primari

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL BILANCIOBELLUNO Ancora pochi giorni e altri cinque medici primari saluteranno l'Usl 1 Dolomiti aggravando ulteriormente la problematica della carenza di personale. Un brutto colpo per l'inizio del 2019. In corso d'anno, tuttavia, sono attese anche novità positive. Prima tra tutte il volo notturno, anche se non ci sono ancora tempi certi, ma su cui si sta lavorando da tempo con l'intento di concretizzare l'agognato progetto a breve. PENSIONAMENTIIl numero totale di chi lascerà camice e appenderà lo stetoscopio a partire da gennaio non...