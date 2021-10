Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

OSPEDALIVENEZIA Sono 140 i sanitari dipendenti dell'Ulss 3 Serenissima non vaccinati per scelta personale e sospesi dal servizio, circa una cinquantina (su 2.450) quelli dell'Ulss 4. In tutto, quindi, circa duecento operatori che hanno scelto di non farsi inoculare il siero anti covid. Nel territorio dell'Ulss 3 si partiva da una platea più ampia: 1.700 lavoratori che sono stati chiamati a dare una spiegazione della mancata profilassi...