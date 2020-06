NEGLI OSPEDALI

BELLUNO A quasi un mese di Fase 2 l'attività negli ospedali è ripresa al 70%. È la stima dell'Usl 1 Dolomiti, che ieri in una nota ha tracciato il bilancio di questo primo periodo. Sono quasi 150mila le prestazioni effettuate negli ospedali da quando è iniziata la Fase due della sanità. Si prendono in considerazione le prestazioni dal 4 maggio, inizio della Fase 2, al 31.

I DATI

Dalla fine del lockdown ci sono state 10.928 visite, 32.351 prestazioni di diagnostica, 103.846 al laboratorio analisi e anatomia. Numeri che portano al totale di 147.125. Poi gli interventi chirurgici dal 4 al 31 maggio 2020: 623 all'ospedale di Belluno, 99 in quello di Agordo, 442 a Feltre, 38 a Pieve di Cadore. Il totale è di 1202 operazioni in 27 giorni, una media di 44 interventi quotidiani in provincia.

LA RIVOLUZIONE

In questa Fase 2 l'accesso alle strutture della Azienda Usl 1 Dolomiti (esclusi i Pronto Soccorso), sia per le prestazioni sanitarie che per quelle amministrative, è consentito solo previo appuntamento e non prima di 15 minuti dell'orario della prestazione. Gli accessi sono possibili tramite gli ingressi principali presidiati da personale incaricato. Non possono entrare gli accompagnatori.

ESAMI DEL SANGUE

Da ieri è stata avviata anche la nuova modalità per i prelievi del sangue: è necessaria la prenotazione. Per i Centri Prelievo di Belluno, Feltre, Pieve di Cadore è possibile sia la prenotazione online sul sito www.aulss1.veneto.it sia telefonica al CUP al numero verde 800 890 500 dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00 e il sabato dalle 8.00 alle 12.00. Per i Punti Prelievo di Agordo, Lamon, Cortina d'Ampezzo, Auronzo di Cadore è possibile solo la prenotazione telefonica al CUP al numero verde 800 890 500 dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00 e il sabato dalle 8.00 alle 12.00.

© RIPRODUZIONE RISERVATA