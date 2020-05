Nella riorganizzazione della sanità del Veneto orientale, nella fase del post-Covid-19 che partirà dal 4 maggio, vedremo anche queste figure, le strutture ospedaliere, che pure vedranno ripartire praticamente tutti i servizi, compresi quelli ambulatoriali, saranno blindate. Le persone potranno entrare (dipendenti compresi) solo dopo che degli addetti avranno verificato la temperatura corporea, quindi che si indossi la mascherina e che le mani siano state igienizzate. Ed allora ecco l'accordo dell'Ulss 4 con una società di security per presidiare gli ospedali, professionisti degli ingressi, abituati a trattare anche le situazioni più difficili. Per quanto riguarda, invece, le piccole strutture sanitarie con accessi limitati, l'accordo verrà fatto con associazioni di volontariato, come i carabinieri in congedo e i lagunari. Gli accessi saranno diversificati tra utenti e dipendenti dell'azienda sanitaria. Qualora la temperatura corporea superi i 37,5 gradi, alla persona sarà vietato l'ingresso oppure, in caso di prestazione non differibile, verrà deviata in un apposito percorso di accesso protetto. Intanto nelle case di riposo dell'Ulss 3 cala drasticamente il numero dei positivi al Covid 19: da 315 a 92 nel giro di due settimane.

Munaro e Cibin pagine II-III

© RIPRODUZIONE RISERVATA