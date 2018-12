Ospedali a corto di 150 professionisti «C'è il rischio di chiusura di attività»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ULS 1 DOLOMITIBELLUNO Mancano 150 medici all'Usl 1 Dolomiti. L'ultimo Piano triennale di fabbisogno di personale 2018-2020 redatto dall'azienda sanitaria fotografa la situazione degli ospedali bellunesi a settembre di quest'anno e restituisce un panorama tragico. Noto dalle frequenti dichiarazioni della direzione sulla difficoltà in cui versa l'ente, certo, ma finora mai riassunto in un unico, complessivo, numero. I NUMERILe tre cifre parlano di carenze in diverse specialità, in particolare nelle discipline di anestesia e rianimazione,...