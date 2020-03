MONSELICE

Via le transenne e i blocchi sorvegliati da vigili e carabinieri. Tornerà operativo da oggi l'ospedale monselicense Madre Teresa di Calcutta, chiuso dall'inizio dell'emergenza Coronavirus e progressivamente svuotato dei pazienti che vi erano ricoverati. Poche le certezze circa l'ordine in cui riprenderanno la normale attività i vari reparti. La riorganizzazione è infatti cominciata nella giornata di ieri, ma i tempi perché l'ospedale torni alla piena operatività potrebbero non essere rapidissimi. Secondo alcune indiscrezioni, già da oggi tornerà accessibile il Pronto Soccorso, mentre ancora non vi sono conferme per gli altri reparti. In settimana dovrebbero riprendere anche le visite specialistiche. A questo proposito, nei giorni scorsi c'è stato qualche problema con il sistema di disdetta delle prenotazioni, adottato dall'azienda sanitaria per spostare gli appuntamenti in altre strutture vista la chiusura del Madre Teresa. Alcuni esami e visite erano infatti stati erroneamente fissati per la giornata di venerdì 6 marzo, inizialmente confermata come data di riapertura dell'ospedale. Diversi utenti si sono così recati all'ospedale di via Albere, salvo trovarlo ancora inaccessibile. Questo non accadrà più dalla giornata odierna.

«L'attività ha detto l'assessore regionale alla Sanità Manuela Lanzarin si riavvierà progressivamente, fino a ritornare ai livelli operativi usuali, con tutti i suoi servizi». Rimarrà off limit l'area della week day surgery, che sta per essere adibita per accogliere eventuali picchi di ricovero per Covid 19. Si parla, come preannunciato, di un totale di 50 posti letto dedicati all'emergenza. «Ci auguriamo tutti ha ribadito l'assessore che il tempo sia il più breve possibile ma, ora come ora, non sarebbe serio fare previsioni. Né si può essere certi che questi letti, qui come in altri ospedali, serviranno davvero. Auspichiamo di no, ma è un dovere verso tutta la popolazione veneta prepararsi adeguatamente anche allo scenario più negativo». L'ala dedicata ai pazienti colpiti da Coronavirus resterà infatti operativa, e isolata dal resto della struttura, per tutto il periodo necessario a superare le problematiche legate all'emergenza.

Camilla Bovo

