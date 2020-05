L'ORGANIZZAZIONE

PADOVA Fino ad oggi si è trattato di salvare vite umane. Dalla prossima settimana si tratterà di non accendere altri focolai d'infezione. Soprattutto nel posto di elezione per un virus, l'ospedale. Finora le disposizioni emanate e seguite alla lettera hanno consentito risultati straordinari, pensando alle ottomila persone che entrano ed escono ogni giorno al Giustinianeo. E i positivi fra il personale sono solo una sessantina.

LA MACCHINA

Ma da lunedì sarà un'altra musica. L'ospedale che ha tenuto botta arrivando al millesimo trapianto di cuore, e collezionando negli ultimi 10 giorni 8 trapianti di rene 6 di fegato, mentre si trasformava per curare i pazienti covid-19, dovrà tornare ad essere un organismo libero di guarire chiunque. Cosa che non ha potuto fare finora, con 2.100 interventi da recuperare e 130mila visite saltate. Anche se, fino a ieri, ospitava ancora 1.176 pazienti.

Ecco perchè il direttore generale dell'Azienda, Luciano Flor, il direttore sanitario Daniele Donato e il direttore del Centro prelievi, professor Plebani, hanno spiegato come si ritornerà alla pseudonormalità. Insistendo su un particolare messo ben a fuoco da Flor: «Non chiediamo pazienza, chiediamo responsabilità». Senza responsabilità, del resto, si verrà respinti. «Abbiamo scongiurato focolai dentro l'ospedale finora, e vogliamo continuare - ha continuato Flor - proprio adesso che sono calati i ricoveri e su 450 pazienti ne abbiano già guariti 300».

LE REGOLE

Le regole fondamentali: ingresso solo con mascherina, misurazione della temperatura a tutti. Tampone: a tutti i ricoverati, a chi dev'essere ricoverato e a chi deve fare esami. Secondo aspetto le visite ambulatoriali: si arriva solo all'orario stabilito, non due ore prima. Bastano quindici minuti di anticipo. E l'accompagnatore entra solo in casi particolari: disabili, anziani, utenti fragili. Obbligo di temperatura, mascherina e di lavaggio delle mani.

È' opportuno prenotare in via informatica, gli spazi al Cup saranno molto limitati. Saranno estese al sabato e alla domenica la possibilità di fare alcune visite. Si comincia con cardiologia, ematologia, ginecologia, chirurgia plastica.

Ingressi: abolite le scorciatoie che ogni padovano ha sperimentato. Da 11 ingressi si scende a 5. Entra uno solo in visita al ricoverato, e ai genitori dei bambini in pediatria sarà fatto un tampone. Dappertutto ci saranno banchetti con personale che orienterà i visitatori e i pazienti.

La mascherina dovrà essere giusta. Ad esempio le FFp2 e FFp3 con la valvola di efflusso, quella che rilascia il proprio respiro e trattiene dall'ingresso del virus, non va bene. La valvola dovrà essere coperta da una mascherina chirurgica..

PIÚ AFFLUENZA

Un capitolo a parte come si legge nell'articolo sottostante, merita il Centro prelievi. «Abbiamo già notato un significativo aumento dell'utenza in questi giorni - ha dichiarato il professor Plebani - per questo abbiamo messo a punto un protocollo di sicurezza. Si potrà entrare solo su prenotazione e solo 10 minuti prima. Con la ricetta dematerializzata sarà possibile anche evitare lo sportello. Dunque meno tempo, nessuna coda, meno contatti».

Il direttore sanitario Donato ha dato infine qualche numero sulla situazione attuale: «L'ospedale in questi due mesi ha sempre funzionato anche quando avevamo 150 ricoverati per Covid» (ieri erano 52 più 12 in terapia intensiva più 37 negativizzati). «Ma in questo periodo siamo riusciti a fare 126.756 tamponi (4.919 positivi) di questi 23.116 ai dipendenti. Attualmente garantiamo 1700 prestazioni ambulatoriali, arriveremo a 3.500 sulle 4.500 ante virus».

Mauro Giacon

