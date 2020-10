LA MINACCIA

BELLUNO Il manifesto è parte di una campagna di sensibilizzazione: Rispetta chi ti aiuta, no alla violenza contro gli operatori della salute. Ad accompagnare la frase il volto di una donna in camice azzurro con la mascherina calata e un occhio tumefatto. Su quel cartellone che si trova nella sala d'aspetto del pronto soccorso l'altra notte una mano, al momento, ignota ha pensato di aggiungere una serie di parole a penna che suonano come una minaccia: Fate schifo, continuate così e sarà il minimo che vi aspetta. Ad accorgersi di quelle frasi è stato lo stesso personale dell'ospedale che ha segnalato l'episodio.

Al momento non c'è stata alcuna denuncia formale tanto che né carabinieri né polizia hanno fatto un sopralluogo all'ospedale San Martino, ma è molto probabile che l'episodio non rimanga impunito. Si tratta del resto, quantomeno, di un imbrattamento. I primi accertamenti interni basati sulla visione dei filmati avrebbero però permesso di individuare una paziente, che è entrata in pronto soccorso ed ha avuto un codice bianco al triage. Non è escluso che quelle parole possano non solo suonare come una minaccia ma anche rappresentarne una, come previsto dal codice penale. La valutazione, chiaramente, spetterà alla magistratura.

A spingere la donna ad impugnare il pennarello potrebbe essere stata dunque la noia o, più probabilmente, la rabbia per non aver ricevuto l'assistenza medica che si attendeva nei tempi prefissati. Ciò che è certo è che si tratta di un atto particolarmente grave perché ad essere presa di mira è stata proprio la campagna creata dalla Regione per difendere gli operatori sanitari che lavorano in prima linea e ogni giorno sono costretti ad interfacciarsi con i cittadini che aspettano risposte immediate ai loro problemi. Insomma il manifesto era destinato proprio a portare un po' di serenità a chi invece ci ha visto soltanto lo stimolo per rilanciare una minaccia.

