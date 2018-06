Ospedale a San Lazzaro, c'è un patto per i terreni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

I CONTATTIPADOVA Il sindaco ha ingaggiato una sorta di braccio di ferro per avere le aree confinanti con quella pubblica per il nuovo ospedale, ma i due istituti di credito che oggi ne detengono la proprietà si sono sempre difesi dicendo che in mancanza di un atto formale che collegasse la cessione alla nascita del nuovo ospedale non avrebbero effettuato l'operazione. Perché le banche hanno ereditato insieme alle ipoteche un debito enorme su quelle aree e vogliono rientrare almeno in parte.LA NOVITÁLa novità è che qualcosa è cambiato nei...