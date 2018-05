Osella d'oro alla decana dell'arte del merletto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA CERIMONIAVENEZIA Artigianato e cultura insieme per la Festa della Sensa 2018 che oggi vivrà al Lido il suo momento clou con il rinnovo della cerimonia dello sposalizio di Venezia con il mare. Per dare un segnale forte è preciso: Venezia è viva e ha delle eccellenze. Una manifestazione che segna anche l'avvio della stagione turistica per l'isola. La più emozionata, ieri pomeriggio a Palazzo Ducale, era la centenaria Emma Vidal, osella d'oro della Sensa per l'artigianato. Decana delle lavoratrici dell'arte del merletto ha ricevuto il...