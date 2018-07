CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Oscar Giannino Una fuga all'indietro verso l'ideologia del passato, quella che per anni e anni abbiamo faticato a metterci alle spalle. E' impregnata di questo, la parte più significativa del cosiddetto decreto Dignità, portato in Consiglio dei Ministri dal vicepremier e ministro del Lavoro Di Maio. Stiamo parlando della stretta vigorosa inflitta ai contratti di lavoro a tempo. La parola d'ordine è stata licenziamo il Jobs Act del governo Renzi. Ma in realtà è un passo indietro rispetto all'intero percorso di maggior consapevolezza...