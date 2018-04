CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Oscar Giannino«Non abbiamo fatto abbastanza, non abbiamo avuto la consapevolezza dei danni che l'utilizzo sbagliato di questi dati potesse provocare alle persone. È stato un mio errore e mi dispiace. Facebook l'ho fondato io, me ne occupo io, ne sono responsabile io». Ieri il trentatreenne Mark Zuckerberg si è presentato al Senato degli Stati Uniti col capo coperto di cenere. Ha illustrato in dettaglio la catena di eventi che hanno condotto, tramite una applicazione presente sulla piattaforma elaborata da un ricercatore dell'Università di...