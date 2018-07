CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Oscar Giannino La proposta di direttiva sul mercato unico digitale dei diritti d'autore è stata affossata ieri dal Parlamento europeo con 378 no, 278 sì e 31 astenuti. Con ogni probabilità, pur riprendendo da capo l'iter degli emendamenti dal prossimo settembre, non vedrà la luce in questa legislatura europea, visto che nella prossima primavera il parlamento Ue verrà rinnovato.La bagarre che è stata scatenata da moltissimi accademici, associazioni per la libertà della rete, e politici come il Movimento 5 Stelle in Italia, ha dunque...