«Ormai ho deciso: non porterò più le mie pecore al pascolo, troppo rischioso. Le terrò nella stalla, io ci sono troppo affezionato a questi animali». Angelo Sartor vive e lavora a Pedavena: è uno dei tanti allevatori della provincia che teme per il suo bestiame. Al punto da rinunciare ai contributi previsti per sfalci e pascoli. E non è il solo a temere il ritorno del grande predatore. Perché il lupo fa paura. Nessun attacco agli esseri umani, finora, ma c'è chi ha comunque dovuto fare i conti con la sua fame. Perché lo scorso anno...