Preoccupazione a Mira, code nelle farmacie, mascherine e disinfettanti per le mani esauriti già nelle prime ore della giornata, poche persone negli esercizi commerciali. La notizia che il terzo caso di coronavirus in Veneto, un uomo di 67 anni, è residente a Mira, e più precisamente a Oriago, si è diffusa in poche ore nella mattinata di ieri creando allarmismo e preoccupazione. Il sindaco Marco Dori già alle 9 del mattino aveva avvertito attraverso i social la cittadinanza: «Sono alla riunione dell'unità di intervento. Siamo in collegamento con tutte le autorità. Appena possibile vi forniremo tutte le informazioni possibili».

I SOCIAL MEDIA

Nel frattempo i cittadini miresi hanno preso d'assalto i social media, avviando indagini sommarie su chi fosse la persona coinvolta, ma soprattutto quale fosse l'area di residenza, e il quadro in poche ore si è delineato. L'uomo, 67 anni Mira, residente a Oriago, sarebbe ricoverato in ospedale da lunedì scorso, prima a Mirano nel reparto di Medicina, poi trasferito a Dolo e infine, una volta riscontata la positività al test Covid-19, trasferito nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Padova. Si tratterebbe un pensionato residente con la famiglia in via Ghebba, dalla vita molto tranquilla, qualche giro in bicicletta con i nipoti ma senza frequentare particolari attività sociali.

Nel frattempo in municipio a Mira si riuniva l'unità di crisi locale, con il sindaco Dori, reduce dall'incontro con il Prefetto e il presidente Luca Zaia, gli assessori e i dirigenti che iniziavano a predisporre un piano di azione. Unità presente fino alla tarda serata di ieri per predisporre eventuali contromisure indicate dalla riunione organizzata in serata in Prefettura a Venezia.

LA CONFERMA

«Si conferma che il caso in questione si è verificato nella frazione di Oriago ha comunicato nel primo pomeriggio il sindaco Dori - tutti i soggetti che dovessero presentare sintomatologia respiratoria lieve devono rimanere a casa e contattare il proprio medico curante che valuterà la situazione clinica e le misure da intraprendere. Per le persone che non hanno sintomi le principali raccomandazioni sono le stesse diffuse in questi giorni».

A Mira, ma soprattutto a Oriago, il clima di preoccupazione è aumentato di ora in ora, viaggiando attraverso i social locali e i messaggi in whatsapp. Alcune società sportive, anche su indicazione delle Federazioni provinciali, hanno sospese, le attività e le competizioni che coinvolgevano bambini e ragazzi nelle giornate di sabato e domenica. Molte le persone che chiedevano insistentemente maggiori dettagli sull'uomo di 67 anni, risultato positivo a test del Coronavirus. «Capisco la necessità di tutelare la privacy ha affermato un cittadino mirese ma credo sia determinante capire che contatti può aver avuto il signore contagiato, quale bar e quali luoghi è solito frequentare, ma anche in quale studio medico è seguito? Anche una ventina di pazienti presenti in un'angusta sala l'attesa possono essere stati contagiati? Tante le domande e poche le risposte. Il sindaco Dori ha invitato i cittadini «a restare a casa, in questa fase, e a limitare il più possibile in contatti esterni. Distribuiremo gel contro i microbi nei principali luoghi di aggregazione. Non ci sarà per il momento una quarantena».

GLI ESERCENTI

«Come esercenti siamo preoccupati afferma Fabio Meggiolaro titolare del bar Centrale a Oriago Ci siamo confrontati in queste ore e per il momento non ci è stato consegnato alcun gel per i microbi per gli avventori dei locali pubblici, neppure qui a Oriago dove abita l'uomo contagiato. Un'attività legata al carnevale per bambini, organizzata nel periodo di chiusura delle scuole è stata annullata proprio in queste ore. Speriamo solo afferma Meggiolaro non chiudano gli esercizi pubblici come hanno fatto nella zona di Vò Euganeo». Mentre i social si affollavano di post, commenti e consigli, a Oriago, a parte le farmacie, i passanti lungo le strade, compresa via Ghebba, si diradavano.

Luisa Giantin

