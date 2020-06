ORGANIZZAZIONE

CITTADELLA C'è voglia di mantenere le tradizioni locali rappresentate anche dalle fiere patronali che vedono impegnati centinaia di volontari. Eventi che dovranno essere rimodulati. «La nostra volontà è di fare la Fiera Franca di Cittadella, abbiamo già presentato le richieste in Comune. Applicheremo le regole che saranno necessarie. È l'evento più importante per Cittadella», afferma Marirosa Andretta, presidente della Pro Cittadella. Si svolge sempre nel quarto fine settimana di ottobre. Quest'anno è la 427. edizione. «Ovviamente - conclude Andretta - ci confronteremo con il Comune con il quale ci incontreremo a breve». «L'Antica Fiera di Arsego di San Giorgio delle Pertiche verrà fatta - assicura la presidente, l'assessore Stefania Pierazzo delegata dal sindaco Daniele Canella -. Questa settimana daremo il via ai primi bandi, vogliamo far ripartire tutto. Ci saranno più difficoltà per la gastronomia, ma ci adatteremo». L'edizione è la numero 272, dal 15 al 20 ottobre, ed è organizzata dal Comune. Vede la collaborazione di Pro loco, parrocchia e associazione Ardisci e Spera. Numeri imponenti: 200 mila presenze, 300 bancarelle, 190 espositori, due padiglioni ristoro e uno spettacoli. Al lavoro anche l'organizzazione dell'Antica Fiera dei Mussi a Trebaseleghe. La 836. edizione dura 10 giorni, da fine agosto ai primi di settembre. «Abbiamo tempo, speriamo che le disposizioni si allentino perchè, se rimangono come ora, sarà impossibile fare la nostra festa patronale», sono le parole di Giuliano Tessari, presidente della Pro loco di Piazzola sul Brenta. Si riferiscono alla Fiera di San Martino, negli spazi dello ex Jutificio, dal 2 all'11 novembre. «Nell'area coperta si svolgono gli spettacoli, abbiamo una cinquantina di stand e 800 posti per mangiare. Con questa normativa è impensabile proporla. Dopo le vacanze la decisione definitiva. Stiamo lavorando per molti altri eventi nei prossimi mesi. Successo per i primi appuntamenti svoltisi all'esterno». «È saltata la 42. edizione della Festa delle Rane che doveva svolgersi nei prossimi due fine settimana a Santa Croce Bigolina - annuncia Antonio Bonamin che guida la Pro loco della frazione di Cittadella -. Sarebbe stato così anche se fosse nei prossimi mesi. Impossibile applicare le regole di controllo dei flussi in un'area così ampia sulle rive del Brenta. Con l'associazione si è deciso il rinvio al 2021. Speriamo bene».

Michelangelo Cecchetto

© RIPRODUZIONE RISERVATA