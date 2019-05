«Organizzati una serie di concorsi per paramedici e figure ausiliarie»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

I CONCORSIBELLUNO Per sopperire alla mancanza di personale medico ed infermieristico specializzato sono in atto ben venticinque concorsi per sanitari e quattro per altre figure più tecniche. Tra le buone notizie ci sono tuttavia anche nuove assunzioni: «40 infermieri intesi come nuovi assunti e una parte extra turn over, significa dipendenti che non andranno a sostituire chi è andato in pensione, chi si è trasferito o chi si è licenziato», spiega il Dg della Uls Dolomiti, Adriano Rasi Caldogno -. L'azienda assume 10 fisioterapisti....