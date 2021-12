Orfani dei Fuochi. Anche quest'anno lo show in Prato della Valle che richiama 20 mila persone ogni 31 dicembre, salterà a causa del Covid. E non ci sarà nemmeno il Falò della Befana. Lo ha annunciato il sindaco, affermando però che il Natale avrà sempre una forma magica, quest'anno rappresentata dalle luminarie ma non solo: fioccano infatti le iniziative nei quartieri, veri protagonisti dell'animazione. Il Comune ha dovuto rinunciare all'evento di massa per una ovvia considerazione di salvaguardia della salute pubblica in un momento in cui il virus colpisce in modo sempre più forte e assembrare le persone sarebbe sembrata una contraddizione quando Giordani stesso chiede di vietare le manifestazioni dei no-vax e il prefetto Raffaele Grassi risponde recintandole in un luogo fisso com'è accaduto ieri. Del resto è probabile che per quella data il Veneto sia già in zona gialla perchè, come lo scorso anno, a Natale avremo il picco della diffusione del virus. Associato ai fuochi era diventato ormai un classico anche lo show con i big dello spettacolo nel palco allestito davanti a Santa Giustina. Niente da fare. L'assessore Bressa assicura: «Faremo comunque tante iniziative sparse».

