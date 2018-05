Ore d'ansia per David Federic Di Natale E' ricoverato a Verona per le ustioni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I FERITISANTA MARIA DI SALA Ora d'ansia per David Federic Gerard Di Natale, operaio 39enne, francese d'origine, ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Verona. David è uno dei 4 operai feriti nell'incidente delle Acciaierie Venete di Padova. La sua residenza è in via Pepe, strada residenziale nel pieno centro di Santa Maria di Sala, ma in paese, dove abitano diversi operai dipendenti di ditte metalmeccaniche delle tre province, non è molto conosciuto. Non lo conosce personalmente nemmeno il sindaco Nicola Fragomeni, che però...