VENEZIA Codici Qr e ordini touch al posto dei menu fisici, ma anche rilevazione della temperatura corporea e registrazione dei passaporti con lo scanner. La riapertura degli hotel veneziani dopo il Covid partirà con innovazioni anche tecnologiche imposte dal forzato stop. Gli albergatori si sono dovuti reimmaginare il mestiere, rimettendo in discussione le pratiche sviluppate fin qui, per effettuare un reset che ripensi tutte le procedure per evitare i contagi. Non mancano anche le note dolenti, visto che, per gli affezionati della tipologia, il buffet sarà solo un ricordo. Niente colazioni fai da te, quindi, ma questo non farà sì che il cliente si senta abbandonato. Anzi. «Piuttosto che avere pietanze esposte, visto che per ora ci sono poche prenotazioni, abbiamo scelto di sfruttare i cuochi per fare le pietanze espresse, sul momento, in maniera da elevare la qualità del servizio», racconta Pierpaolo Cocchi, general manager del Sofitel Papadopoli.

Dal tre giugno l'albergo tirerà su la saracinesca, anche se le prenotazioni nono sono minimamente paragonabili allo stesso periodo dello scorso anno: «Al momento abbiamo in media cinque camere prenotate al giorno a giugno - prosegue il manager - mentre lo scorso ne avevamo 70. Tutti gli operatori del settore si sarebbero risparmiati volentieri questa inimmaginabile crisi. Tuttavia riteniamo sia necessario reagire e rimettersi in attività, cogliendo questa opportunità per migliorare e ripensare i nostri servizi oltre che mantenere una visibilità nel settore dell'accoglienza veneziana. Questa fase, pur con pochi clienti, sarà quanto mai utile ad abituarci alle nuove necessità di servizio».

Per quanto riguarda l'aspetto sanificazione e prevenzione, sono tanti gli accorgimenti predisposti dall'hotel. Gel sanificante sarà disponibile nella hall, distanze di sicurezza saranno previste negli spazi comuni, al bar il servizio sarà solo ai tavoli e non al bancone, mentre ulteriori accorgimenti riguarderanno il ristorante: «La mise en place dei tavoli prevede uno spazio doppio di seduta rispetto al passato e, per i tavoli da quattro persone ad esempio, un distanziamento di 180 cm utilizzando tavoli tondi - continua Cocchi -. Privilegeremo il più possibile il giardino esterno. La veranda, completamente apribile, oltre a facilitare la vista ci consentirà di aerare bene gli spazi ». Al fine di tutelare il più possibile la salute degli ospiti l'albergo ha aumentato la frequenza delle pulizie: «Da diversi anni abbiamo macchine atte a sanificare le stanze e gli ambienti. Oltre ad una pulizia, si è proceduto con una disinfezione dei filtri con prodotti adeguati. Inoltre, ogni cliente troverà nella sua stanza un kit di accoglienza composto da mascherina, gel sanificante e guanti. Ogni stampato, depliant, rivista, guida cartacea è stato rimosso dalle camere».

Un'altra curiosità di tutela nei confronti degli ospiti riguarda anche la sistemazione nelle camere: «In questa fase si privilegerà l'assegnazione di camere situate ai piani bassi. Ciò per consentire ai clienti che lo desiderassero di utilizzare le scale senza troppi fastidi. Una volta che gli ospiti avranno lasciato le loro stanza per la partenza, dopo il ripristino e sanificazione, queste saranno lasciate inoccupate per almeno 48 ore», continua Cocchi. Da ultimo, il manager interviene sulla situazione attuale: «Spesso si parla di un turismo più sostenibile ed adeguato alla città di Venezia. Ritengo che questa inedita occasione possa essere utile per operare un adeguato cambio di marcia in questo senso. Andare cioè verso l'elevazione del livello di servizio meritandoci anche sul campo un turismo di maggior qualità».

