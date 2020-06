ORDINE PUBBLICO

JESOLO Potenziamento del sistema di videosorveglianza, con la presenza fissa di un operatore in grado di registrare in tempo reale i protagonisti di eventuali risse o disordini. Ma anche un rafforzamento dell'illuminazione pubblica, un maggiore controllo dell'area e poi Daspo per chi compie illeciti e sospensione della licenza per quelle attività che non rispetteranno le regole. Il questore Maurizio Masciopinto vara il pugno di ferro contro la movida violenta di piazza Mazzini. L'ha annunciato ieri pomeriggio, nella due riunioni svolte a Jesolo: la prima tecnica, in municipio, con sindaco e giunta per ascoltare i bisogni della città, e la seconda nel commissariato di Polizia con i vertici di carabinieri e Guardia di Finanza, 118, protezione civile e Jesolo Patrimonio.

RISPOSTA NUOVA

È stato lanciato un nuovo concetto di sicurezza strutturata in grado di dare una risposta vera ed efficace. Soprattutto per l'area di piazza Mazzini, da anni zona calda della città e ancor di più in epoca post Covid con le discoteche ancora chiuse e i giovani pronti a calare ugualmente in massa in città ad ogni weekend. Ma già dal prossimo weekend sarà avviata ogni azione possibile. Compresa la sospensione della licenza o la chiusura anticipata dei locali, un'ipotesi quest'ultima che però viene contestata apertamente dagli esercenti.

Ma dopo la maxi rissa di sabato notte, con 30 giovani coinvolti e 4 feriti, quasi tutti provenienti dalla zona di Treviso, la Questura ha scelto la linea dura. Così, se gli agenti coordinati dal dirigente Marco Fabbro stanno continuando le indagini sull'accaduto, ascoltando anche le prime testimonianze dei giovani feriti, per sabato prossimo saranno attuati i primi dispositivi.

SABATO PRIMO TEST

«Avvieremo delle importanti azioni coordinate annuncia il questore Masciopinto prima di tutto con l'utilizzo di un sistema di videosorveglianza che permetterà di individuare in tempo reale i responsabili di eventuali azioni di pericolo o di avvio di risse. Il Comune ha predisposto un'ordinanza che vieta il consumo e la detenzione di alcol in pubblico, questo ci consente di intervenire anche su questo fronte. Con questi presupposti siamo pronti ad agire per impedire che qualche gruppo di giovani, che vede nello sballo una forma di divertimento, possa rovinare la serata a tanti altri ragazzi che vedono in Jesolo un divertimento sano in un territorio che ha un alto livello di vivibilità». Con la collaborazione dei vigili del fuoco, sarà potenziata anche l'illuminazione della piazza. Fondamentale poi la collaborazione con tutte le forze dell'ordine. «Proponiamo un approccio nuovo - aggiunge il questore per estirpare certi problemi. Con il sistema di videosorveglianza sarà possibile avere delle riprese precise dei responsabili di eventuali fatti illeciti e in 24 ore saremo in grado di assicurarli alla giustizia. Quest'anno per l'effetto Covid non è possibile avviare il piano nazionale dei rinforzi estivi, stiano però lavorando per avere dei rinforzi provenienti dallo stesso territorio».

Per i trasgressori saranno applicate le misure del caso, daspo compresi, assieme all'allontanamento dalla città. Massima anche l'attenzione per i locali. «Faccio appello ai gestori dei locali ha concluso Masciopinto -, la crisi diventi un'opportunità: fare un divertimento sano può portare la realtà jesolana a diventare un'eccellenza. Noi ci occupiamo di chi crea i problemi ma chi gestisce i locali deve farlo in maniera consapevole, deve far funzionare i locali facendo rispettare le misure di sicurezza. Il Covid può essere un'opportunità per far diventare i luoghi di divertimento dei punti di aggregazione e non dei posti dove si finisce al pronto soccorso oppure in galera. Per chi non sarà collaborativo e non rispetterà le regole, ricordo che dispongo dell'articolo 100, ovvero lo strumento che consente la sospensione della licenza. In passato, anche lo scorso anno, è stato usato. La celere in piazza Mazzini richiesta dal sindaco? E' una presenza che non risolve il problema, noi vogliamo eliminare le criticità».

Giuseppe Babbo

