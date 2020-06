ORDINARIA FOLLIA

JESOLO - «Scene di ordinaria follia». Il sindaco Valerio Zoggia è rimasto letteralmente allibito di fronte alle immagini della maxi rissa scoppiata sabato notte e annuncia un giro di vite già per il prossimo weekend. Un autentico pestaggio con tutti contro tutti, immortalato da alcuni telefonini con i video diffusi in internet. E' accaduto sabato notte, attorno alle 2.30, mentre molti locali stavano chiudendo. Improvvisamente al centro della piazza un gruppo di giovani ha iniziato a picchiarsi selvaggiamente tra spintoni, calci e pugni. Quattro i feriti, due dei quali caduti a terra e trasferiti in pronto soccorso, ma fortunatamente nessuno in gravi condizioni. Immediato l'intervento della Polizia di stato, che ora sta indagando sulle cause scatenanti dello scontro. Una trentina i giovani coinvolti, alcuni dei quali già identificati, tutti con un età compresa tra i 18 e i 20 anni, in maggioranza residenti nella provincia di Treviso anche se molti sono di origine straniera. Alcuni minuti prima di questo episodio, sulla spiaggia di piazza Mazzini, si era registrato un primo tafferuglio subito sedato dagli agenti. Ma poco dopo aver ripristinato la calma, la scintilla si è accesa in piazza Mazzini, di fronte alla grande panchina di legno. Dalla spiaggia sono intervenuti gli agenti che hanno placato gli animi, evitando che la situazione degenerasse ulteriormente. Le indagini sono partite immediatamente, per identificare i protagonisti e per capire i motivi alla base dello scontro. Tutto sarebbe partito per futili motivi e molto probabilmente per l'abuso di alcol. Senza dimenticare lo spaccio di droga, che non manca in questa zona.

SCENE GIA' VISTE

Per molti è venuto naturale pensare alla rissa avvenuta la scorsa estate, sulla spiaggia di piazza Brescia, con un gruppo di giovani trevigiani contro i bagnini di un consorzio. Ma sabato scorso, con la città invasa da migliaia di presenze, la rissa è avvenuta in piazza Mazzini. Una situazione quasi inevitabile, soprattutto in considerazione della grande presenza di giovani e giovanissimi arrivati in città per trascorrere il sabato notte. Ma con le discoteche chiuse in molti si sono concentrati in piazza Mazzini, dove si trovano gran parte dei locali che in questo periodo di post Covid si sono trasformati in disco bar, con divieto di ballo e ingressi contingentati. Una situazione esplosiva, deflagrata con la zuffa di sabato notte. La reazione dell'Amministrazione comunale non si è fatta attendere. «Sono episodi che non possiamo tollerare dice il sindaco Zoggia sappiamo che la polizia ha avviato le indagini e sta per identificare i protagonisti della rissa. Gli agenti stanno vagliando le immagini di video sorveglianza: a queste persone chiederemo i danni d'immagine e quelli provocati all'arredo urbano durante la colluttazione. Per il prossimo weekend introdurremo l'ordinanza che vieta la vendita di bottiglie di vetro e il consumo di alcolici in pubblico».

VERTICE COL QUESTORE

Domani pomeriggio, intanto, il questore di Venezia Maurizio Masciopinto sarà a Jesolo per una riunione tecnica con tutti i rappresentanti delle forze dell'ordine. Già pronta la richiesta del sindaco Zoggia, che chiederà più rinforzi per le forze dell'ordine, sopratutto nei fine settimana. E Su questa direzione va registrata anche la posizione di Franco Polato, presidente del Silb-Confcommercio, il sindacato dei locali da ballo. «Se fosse accaduto all'interno di un locale dice sarebbe intervenuta la sicurezza a bloccare i facinorosi. La rissa è avvenuta all'esterno, in una piazza che da anni è diventata punto di aggregazione per migliaia di giovani, che essendo un luogo pubblico deve essere presidiata dalle forze dell'ordine. Secondo noi servono più controlli all'esterno e per tutta la notte. Dentro ai locali non è successo nulla».

Giuseppe Babbo

