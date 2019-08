Ordinanza traffico acqueo Rio Novo, per ora si respira

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TRAFFICO ACQUEOVENEZIA Tre giorni di dati a disposizione probabilmente sono pochi per poter affermare che il provvedimento del Comune sta funzionando in rio Novo. Tuttavia, ci sono delle evidenze che non possono essere ignorate. Tra queste, il fatto che i valori di inquinamento rilevati lunedì, martedì e mercoledì sono pressoché uguali a quelli della domenica, che è considerata un giorno a minore intensità di traffico. Così, gli uffici del Traffico acqueo e dell'Ambiente di Ca' Farsetti possono provare ad affrontare le principali...