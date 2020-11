Negozi ed esercenti potranno installare presso la propria attività economica e commerciale dei gazebo, tendaggi o altre strutture temporanee di copertura esterna sulle aree di attesa. Le strutture potranno essere erette anche sul suolo pubblico per proteggere dalle intemperie invernali la clientela in coda costretta al distanziamento sociale prima di entrare nei negozi. Il sindaco di Scorzè prendendo atto dei provvedimenti governativi per ridurre e limitare la diffusione del Covid-19 che fra l'altro dispongono il divieto di assembramento delle persone nelle aree pubbliche e private all'interno e all'esterno delle attività economiche e degli ambiti lavorati, ha emanato l'ordinanza di installazione di strutture proprio per garantire il distanziamento e nello stesso tempo a protezione degli agenti atmosferici. «Ci siamo resi conto ha spiegato il sindaco Nais Marcon che dopo l'aumento del plateatico ora c'è anche l'esigenza di alcuni negozi di proteggere con delle coperture le persone che rimangono in strada col brutto tempo in attesa di entrare. Per evitare tutta una serie di adempimenti burocratici e l'inoltro di singole richieste abbiamo ritenuto opportuno emanare l'ordinanza». Le varie coperture temporanee potranno essere installate nel rispetto di quanto previsto dal Codice della strada garantendo visibilità e sicurezza per la circolazione stradale di veicoli e persone fino alla dichiarazione della fine dello stato di emergenza fissato al 31 gennaio 2021. Le vie interessate dal provvedimento comprendono in maggior parte il centro del paese e i centri della quattro frazioni.

Renzo Favaretto

