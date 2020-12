LA TRADIZIONE

VENEZIA Il Covid cancella anche i Panevin. I tradizionali fuochi soprattutto della vigilia e poi anche del giorno dell'Epifania, non si faranno, ovviamente per evitare gli assembramenti di quanti ogni anno si assiepano attorno ai roghi per un momento di convivialità al caldo del rogo e con l'assaggio di pinza e vin brulè. Ieri il sindaco Luigi Brugnaro ha firmato l'ordinanza che li vieta su tutto il territorio comunale, sia che siano pubblici o privati, proprio per evitare che si creino situazioni rischiose per la diffusione del contagio. La cancellazione, che fa seguito a quella dei fuochi d'artificio di stanotte in bacino di San Marco, era nell'aria perché l'emergenza pandemica di certo non permette di creare assiepamenti anche di migliaia di persone. Ieri è giunta l'ufficializzazione che al momento vale per il Comune di Venezia (l'ordinanza sindacale li vieta da stasera al 6 gennaio compreso, prevedendo per i trasgressori sanzioni da 25 a 500 euro), ma c'è da aspettarsi che la linea sarà seguita anche dagli altri primi cittadini della Città metropolitana. A Mira il sindaco Marco Dori ieri ha già emanato l'ordinanza anti botti per stanotte: «Evitiamo assembramenti e incidenti per rispetto dei medici in prima linea contro il Covid: evitiamo loro inutile altro lavoro, così come alle forze dell'ordine, rispettando la quiete pubblica e il coprifuoco», ha dichiarato. Senza Panevin, i sostenitori dei falò dovranno rinunciare all'appuntamento a cui la tradizione contadina lega la lettura dei presagi per l'anno che inizia a seconda della direzione che viene presa in aria dalle faville. In città è molto conosciuto quello dalla famiglia De Toni alla Gazzera, costretta a interrompere l'iniziativa quando avrebbe festeggiato la sessantesima edizione. I roghi della vigilia e per il giorno della befana sono sempre stati numerosi in tutta la provincia: tra i più noti ci sono quello alla rocca di Noale e quelli sospesi sull'acqua del Sile a Quarto d'Altino, del Lemene a Concordia e sulla golena del Piave a San Donà, molto suggestivi e seguiti da grandi folle. Ne venivano bruciati in diverse località, di grandi e di piccoli: parecchio diffusi erano sul Litorale e nel Veneto orientale e non mancavano neppure quelli organizzati come feste private. Sono sempre stati così tanti che l'impatto complessivo delle colonne di fumo sullo smog era elevatissimo, facendo tremare le rilevazioni delle centraline Arpav. Una conseguenza che, soprattutto negli ultimi anni, ha rinfocolato la contrapposizione tra i difensori della tradizione e i fautori della cancellazione per preservare la qualità dell'aria.

Alvise Sperandio

