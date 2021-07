Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

VENEZIA Il sindaco Luigi Brugnaro ha firmato ieri l'ordinanza che prolunga per tutto il mese di agosto i divieti per i fine settimana volti a contenere le possibilità di assembramenti e quindi di contagio. Il provvedimento annovera soprattutto prescrizioni per la somministrazione di alimenti e bevande in alcune vie e strade del centro urbano sia di Venezia che della terraferma. Nei weekend compresi tra il 30 luglio e il 22 agosto, nelle...