MESTRE Centri estivi e Grest necessariamente restano sospesi, in attesa di sapere come evolveranno le cose lungo il percorso di uscita dalla stretta anti Covid-19. Comune e Patriarcato osservano la situazione per capire se sarà possibile organizzare almeno qualcosa o se per forza vi dovranno definitivamente rinunciare, come molti temono. I Centri estivi e i Grest ogni anno sono frequentati da migliaia di bambini, come luoghi d'incontro, di aggregazione e di educazione, a partire dalla fine della scuola. Allo stesso tempo fungono da punto d'appoggio prezioso per i genitori che mentre vanno al lavoro devono affidare i figli a qualcuno per poi riprenderli a pranzo o nel tardo pomeriggio. Tema, quest'ultimo, che si propone anche in questi stessi giorni mentre riaprono alcune attività nel caso in cui lavorino entrambi i genitori. In attesa di novità dal governo, in ogni caso Comune e Patriarcato non sono rimasti fermi, lavorano e si preparano, per l'evenienza che arrivi il via libera. I dubbi sono molti, sia sotto il profilo della sicurezza sanitaria, che dei maggiori costi (si pensi a quanto bisognerà fare per le sanificazioni) e, non vanno nascoste, le responsabilità penali: un animatore minorenne, ad esempio, potrà occuparsi della verifica del rispetto delle misure precauzionali? Un po' di confusione arriva anche da messaggi discordanti: se Zaia apre al riavvio delle scuole dell'infanzia, Franco Locatelli, presidente del Consiglio Superiore di Sanità, è netto: «Scordiamoci gli oratori e scordiamoci i campi estivi, questo deve essere chiarissimo. Ho diverse perplessità su come si possa garantire il distanziamento dei bambini». A Ca' Farsetti e a San Marco non si può far altro che attendere. «Noi stiamo procedendo afferma l'assessore alle Politiche educative Paolo Romor Abbiamo scelto le sedi in base ai lavori di manutenzione da svolgere nelle scuole e nei centri cottura. E abbiamo approvato la delibera in Giunta e fatto partire la procedura per le manifestazioni pubbliche d'interesse rivolta a cooperative, associazioni sportive e ad altri soggetti economici con comprovata esperienza. Lo stesso vale per i centri estivi del Centro di soggiorno Morosini agli Alberoni».

In Patriarcato la tradizionale App e il materiale della traccia Splash, sul tema diocesano del battesimo sono pronti, ma si sta ragionando su tre possibili opzioni, come spiega il responsabile della Pastorale dei ragazzi don Fabio Mattiuzzi: «La prima, quella del Grest tradizionale, mi sembra impraticabile. La seconda è di preparare delle attività ridotte, con il contingentamento dei partecipanti e applicando ferree misure di sanificazione: qualcosa di molto settoriale, tipo un gioco fermo o un laboratorio, proponendo una sorta di Giro della Palestina. La terza è una versione del tutto virtuale, con un'altra App, dove ogni parrocchia può aprire la sua finestra e organizzare le sue attività. L'importante sarà far uscire i bambini, individualmente ed evitando incontri e assembramenti: ad esempio, se trovi da solo l'indizio in chiesa porti un punto alla tua squadra. Vedremo. Servono un tavolo di lavoro con il Comune, capire quale può essere il periodo di svolgimento, indicazioni chiare o è meglio soprassedere. Tutto, al momento, è in stand by». Più sicura appare, invece, la cancellazione delle sagre che tra maggio e giugno vengono organizzate in diverse parrocchie. Gli assembramenti che provocano, come feste popolari per definizione, le rendono di fatto impossibili e già in più di qualche realtà la rinuncia è ufficiale. E anche i campiscuola parrocchiali nelle case di montagna appaiono un'utopia.

