Ora tira aria di crisi a Quarto per il post anti-Salvini

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'IRA DELLA LEGAQUARTO D'ALTINO «Se le cose non cambiano, non escludiamo di appoggiare un altro candidato per il 2021». A Quarto d'Altino c'è aria di mini-crisi, e le parole del segretario provinciale della Lega Luca Tollon confermano le sensazioni dei consiglieri comunali di opposizione, secondo i quali i post dell'impiegata comunale sono solo la goccia che ha fatto traboccare il vaso. I malumori all'interno della giunta, a loro dire, si percepivano da tempo. Ma a portare a galla i malumori nella maggioranza altinate è stata la nota...