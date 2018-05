«Ora si indaghi: questa pista non venga accantonata»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA CUGINASAN VITO AL TAGLIAMENTO È provata Mara Corazzin. Non ha chiuso occhio per tutta la notte: fa male sapere (questo secondo il racconto di Angelo Izzo) a quarantadue anni dalla scomparsa, che la cugina Rossella, all'epoca dei fatti diciassettenne, fu scelta - perché vergine - rapita, portata sul lago Trasimeno, violentata da un branco di dieci uomini e alla fine uccisa.L'ANGOSCIA«Stanotte non ho chiuso occhio. Ho voluto farmi del male - Mara, impiegata comunale a San Vito non riesce a trattenere la commozione - rileggendo gli atti...