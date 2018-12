Ora possono ripartire anche i progetti su via Ulloa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA RIQUALIFICAZIONEMESTRE Il progetto originario in via Ulloa prevedeva un grattacielo, poi con la crisi immobiliare è stato cambiato perché era impossibile vendere così tanti appartamenti in una città dove c'erano già migliaia di alloggi vuoti e invenduti. Ma se adesso dall'altra parte dei binari, a fianco della stazione di Mestre, sorgeranno due torri alte 100 metri l'una, per alberghi e uffici non per abitazioni, magari anche per la parte sud della stazione si potrebbe rivalutare il progetto del gruppo Todini dal quale Salini,...