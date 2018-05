Ora però il Pg ha 15 giorni per opporsi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA SCHEDAROMA Il procuratore generale di Milano ha ora un compito complicato: due settimane di tempo dal deposito dell'ordinanza sulla riabilitazione di Silvio Berlusconi (che arriverà lunedì) per valutare se opporsi. Prima davanti al medesimo tribunale che ha deciso in suo favore e quindi davanti alla Cassazione. I limiti per fare ricorso sono piuttosto stretti, la giurisprudenza parla di accoglimento solo in caso di palese violazione della legge. Il Palazzaccio non ha tempi tassativi ma molto probabilmente fisserà la decisione con una...