Ora l'Udinese di Gotti inizia a prendere forma

Tra infortuni, squalifiche e qualche esperimento ecco che il 2019 dell'Udinese si chiude sotto il segno di Luca Gotti, allenatore in prima suo malgrado che dal 3 novembre, gara di esordio a Genova contro i rossoblù, in poco più di un mese ha racimolato otto punti in classifica, portando l'Udinese da 10 a 18 punti, nell'arco di sette giornate di campionato. Una media di poco superiore al punto a partita, che migliora se inseriamo nelle considerazioni anche la partita vinta con Tudor squalificato contro il Torino. In quel caso sarebbero 11 i punti in 8 gare. A tutto questo vanno aggiunti due fattori: nel periodo di regno di Gotti, l'Udinese ha affrontato la nobile decaduta Napoli e tre delle prime forze del campionato come Lazio, Juventus e Cagliari; bisogna poi anche non dimenticare che con Gotti in panchina, l'Udinese ha anche brillantemente superato il turno in Coppa Italia, battendo 4-0 il Bologna e accedendo agli ottavi di finale della competizione nazionale.

Dopo 17 giornate, rispetto allo scorso campionato il tutto si traduce in quattro punti in più in classifica, ma anche in una squadra che pian piano inizia a credere in se stessa e a mettere a frutto le qualità dei singoli che si mettono al servizio della squadra, a partire da Stefano Okaka e Rodrigo De Paul.

