Ora i Paesi baltici tremano: a rischio scudo stellare e truppe ai confini Est

LO SCENARIOMOSCA Quanta preoccupazione nel Baltico ed in Ucraina per il summit di Helsinki tra Vladimir Putin e Donald Trump. Storicamente a queste latitudini, quando i pesi massimi si incontrano, tremano i polsi e non è un caso che chi ha potuto ha aderito all'Unione europea nel 2004, per sfuggire una volta per tutte ad una sfortunata situazione geopolitica. Per essere più precisi è da quasi una settimana, da quando il presidente americano ha messo piede nel Vecchio Continente per il vertice dell'Alleanza atlantica di Bruxelles, che da...