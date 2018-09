«Ora è dimostrato, a Roma la mafia c'è»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

È l'ultimo grande processo a Roma per Luca Tescaroli, destinato a Firenze come procuratore aggiunto. È lui pm che ha dato il via alla mega inchiesta su Massimo Carminati & co, partendo da un fascicolo sull'eversione di destra. Sono passati anni da allora, ma Tescaroli ha continuato a seguire l'indagine anche negli sviluppi più inaspettati: dalla politica nel pool dei reati di terrorismo alla mafia in Dda. Dalla prima richiesta di intercettazioni alla sentenza di secondo grado, in mezzo centinaia di udienze a Rebibbia, dove non è mai...