Ora ci sono i 52 ettari per il nuovo ospedale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA FIRMAPADOVA Dice il sindaco Giordani: «Zaia mi ha fatto i complimenti». Se un segno dobbiamo trovare, nella vicenda del nuovo ospedale, che le volontà sono state più forti dei problemi, è che questo il virgolettato è più importante degli ultimi dieci anni. Significa che ieri mattina in Comune non solo si è firmato formalmente l'atto di cessione dei terreni a Padova est che serviranno per completare la dotazione comunale, ma che questo benedetto ospedale si farà. Perché lo vogliono tutti.Fino a ieri c'era un incaglio. Ma le banche,...