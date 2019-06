Ora c'è Vidor sotto la lente: attesa per il responso dei sensori

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ALTRO FRONTEVIDOR C'è un altro ponte sul Piave che necessita di restauro e consolidamento. È quello di Vidor. Due settimane fa, Anas ha installato i sensori di rilevamento del rischio statico che comunicano in diretta i dati. È il primo passo verso un intervento di messa in sicurezza richiesto a gran voce dalla comunità. Ieri, in occasione dell'apertura del ponte della Priula, è stato fatto un passaggio anche su questo tema. «Abbiamo attivato il sistema di monitoraggio come da accordo con la Provincia ha spiegato Massimo Simonini,...