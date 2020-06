JESOLO Dopo il Miranese, il Veneto orientale. Anche le persone di fede islamica residenti nel litorale, San Donà e Portogruaro hanno deciso di fare la loro parte nell'emergenza legata al Covid-19, mettendosi a disposizione delle strutture sanitarie del territorio per donare sangue e plasma. Di fatto un gesto che vuole essere un aiuto concreto nell'immediato ma al tempo stesso un segnale di fondamentale importanza per un percorso di integrazione a lungo termine. «Visto il momento che tutti stiamo vivendo spiega Tanji Bouchaib, presidente Lega Islamica del Veneto e i ripetuti appelli, anche dell'Avis, è intenzione degli islamici presenti sul territorio del Veneto Orientale partecipare alle periodiche donazioni di sangue e plasma nelle strutture predisposte a tale scopo». All'annuncio, nei prossimi giorni, seguiranno i contatti con le delegazioni dell'Avis e gli ospedali del territorio, per organizzare le donazioni in base ai giorni e orari stabiliti. «Ci impegniamo quindi a prendere contatto con i responsabili del territorio affinché anche nel Veneto Orientale aggiunge il presidente -, cosi come già fatto in altre zone del Veneziano, anche noi Islamici possiamo contribuire alla donazione di sangue per tutti coloro che ne hanno bisogno». Quello lanciato vuole essere, dunque, un profondo messaggio di solidarietà. «Riteniamo conclude Tanji Bouchaib - che il lavoro svolto dalle organizzazioni che curano tale nobile attività sia fondamentale per la salvaguardia e il rispetto dell'essere umano. Anche noi vogliamo metterci a disposizione per dare il nostro contributo». Da anni l'Avis cercava di fare breccia nelle comunità straniere più presenti a Venezia e in tutta la città metropolitana. I donatori di origine straniera sono in crescita ma i dati, in proporzione al numero di residenti, rivelavano che c'erano ampi margini di miglioramento su cui lavorare. (g.bab.)

