Opposizioni contro: «Alla fine paga tutto il Comune»

LE REAZIONIROVIGO «A questo punto non ci resta che rivolgerci alla Prefettura. E' inaccettabile la soluzione che l'Amministrazione comunale sta proponendo per risolvere il problema del lodo Baldetti».OPPOSIZIONI SCATENATELa capogruppo dell'opposizione Nadia Romeo (Pd) commenta così l'ipotesi che Asm Spa sia il soggetto intermediario, nonché quello che pagherà parte dell'insoluto di Veneto Nuoto nei confronti di Unipol (circa 2 milioni e trecentomila euro), diventando così per i prossimi vent'anni il gestore unico del Polo Natatorio,...