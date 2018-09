Opposizioni, commenti al vetriolo «Persi 5 mesi senza dare risposte»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA POLEMICATREVISO Si allarga a macchia d'olio il pressing sulla prossima stagione teatrale. Lirica e concerti sono coperti. Ma per la prosa e la danza la soluzione sembra appesa a un filo. E il «Ci penso io», pronunciato ieri dal primo cittadino non basta e non dà garanzie secondo l'opposizione, che attacca duramente l'operato di Mario Conte sul Teatro Comunale e fa appello a un intervento trasversale per salvare un patrimonio che non può essere disperso. «Il sindaco sta promettendo da giugno soluzioni che ad oggi non sono state...