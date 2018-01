Opere pubbliche per 1,2 miliardi: dall'ospedale alla caserma Piave

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I PROGETTIPADOVA Ma non doveva essere una città morente, ripiegata su stessa, avviata alla decadenza? Invece no. Padova nel giro di un mese, ha tirato fuori un programma da étoile della Scala, proponendosi come solista sul palcoscenico del Veneto del terzo millennio. Perché da qui a dieci anni ballano numeri giganteschi che cambieranno volto e mission alla città, da cuore del business industriale e commerciale, a stella della scienza, della mobilità e del divertimento. Sono le opere in corso e gli investimenti promessi a raccontarlo....