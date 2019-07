Opere e investimenti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PROGETTOBELLUNO Restauro di lusso per la stazione di Calalzo di Cadore. «Diventerà una prestigiosa porta aperta sulle Dolomiti» illustra il presidente della Regione, Luca Zaia. Mercoledì il Cipe (Comitato interministeriale per la programmazione economica) ha dato il disco verde al piano che catapulta in provincia di Belluno investimenti per 516 milioni di euro. Metà di quelli che arriveranno nell'intera regione.STANZIAMENTOMetà dei fondi finiranno sul potenziamento delle infrastrutture, inclusa la stazione di Calalzo che diventerà un...