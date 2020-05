VENEZIA Anche quando l'emergenza sarà finita, in tutti gli ospedali veneziani resteranno pronti dei letti Covid. Questo mentre il centro nevralgico della lotta sarà Dolo, ospedale diventato presidio contro il nemico invisibile e nel futuro destinato ad ospitare un'area dedicata pronta ad accogliere i pazienti coronavirus. La disposizione la deciderà la Regione. «Ciò che è certo - ha spiegato il dg dell'Ulss 3, Giuseppe Dal Ben - è che quello non sarà l'unico compito dell'ospedale di Dolo che tornerà alla sua funzione normale. A breve dovrebbe ripartire il cantiere del Pronto soccorso come altri cantieri nei vari ospedali fino a questo momento impegnati nella lotta al virus». Ma che da lunedì, potenziando il Cup, torneranno a riaprire per gradi, come spiegato dal Governatore Luca Zaia e come ribadito ieri da Dal Ben. «Cominceremo a riaprire i centri prelievi, le visite ambulatoriali e specialistiche - ha detto - Insieme alle chirurgie e non solo per le emergenze. Vogliamo metterci nel più breve tempo possibile alla pari con le visite e gli interventi rimasti indietro». In quasi due mesi di blocco l'Ulss 3 ha stoppato 52mila visite specialistiche e 4.800 interventi chirurgici «che riprenderanno e si affiancheranno a quelli già prenotati. Lo stesso vale per i prelievi: ne faremo 1.300 al giorno», ha assicurato il dg. Ciò che dal 4 maggio cambierà sarà l'accesso e l'uso dell'ospedale, spalmato anche nei giorni festivi, prefestivi e in turni serali: «È il luogo meno indicato da frequentare, si deve andare solo con la prenotazione da fare via cellulare o app e avere con sé mascherina, guanti o gel. Noi - ha assicurato - rileveremo la temperatura e per andare in ospedale servirà avere una motivazione ben precisa che da presentare all'ingresso». Una volta dentro, il percorso si dividerà tra pazienti con sospetti di Covid e pazienti senza sintomi. Un tampone invece sarà inserito in maniera obbligatoria nel percorso che prevede il ricovero per le operazioni, che in caso di positività saranno rinviate. In ogni ospedale ci sarà un pre-triage. (n.mun.)

