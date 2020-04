LA DISTRIBUZIONE

PORDENONE Operazione mascherine al giro di boa in città, e completamento previsto per fine mese. Con il terzo lotto di dispositivi appena pervenuto dalla Protezione civile, la distribuzione arriverà a coprire appunto la metà dei nuclei familiari residenti a Pordenone. «I tempi dipendono dall'arrivo delle mascherine dalla Protezione civile regionale spiega l'assessore alla Protezione civile, Emanuele Loperfido : una volta che le abbiamo, nel giro di un paio di giorni vengono recapitate alle famiglie. Attualmente abbiamo appena ricevuto il terzo lotto, composto da cinquemila buste con due mascherine lavabili per ciascuna, e sono in distribuzione nelle aree comprese fra la numero 20 e la numero 32 del Piano per le emergenze. La consegna dovrebbe essere completata entro domani (oggi, ndr)». L'area 20 è quella che fa riferimento al parcheggio del Polisportivo di Villanova, alla quale seguono le aree del parcheggio P2 di Pordenone Fiere, dell'area verde di via Deledda, del parcheggio di via Livenza,, del parcheggio del supermercato Mega, dei parcheggi di via Montini, via Tiepolo, via Prasecco, del bocciodromo di Torre e dell'area verde di via Monte Grappa.

Con il terzo lotto si arriva dunque più o meno alla metà dell'opera: sono infatti 12.300 le mascherine che il Comune di Pordenone ha ricevuto finora dalla Protezione civile regionale, a fronte di 24.169 nuclei familiari da fornire dei dispositivi. Contrariamente ad altre amministrazioni, che hanno scelto di organizzare la distribuzione secondo criteri diversi, per esempio privilegiando i più anziani, Pordenone ha scelto di seguire semplicemente una logica geografica, sulla base della suddivisione delle 53 aree di attesa previste dal Piano delle emergenze in cui è suddiviso il territorio comunale. Si procede dunque in ordine crescente, dal numero più basso a quello più alto, fino a coprire tutte le aree.

«La distribuzione ricorda l'assessore viene effettuata dai volontari della Protezione civile e dell'unità di Protezione civile degli Alpini, suddivisi su due turni, quello del mattino e quello del pomeriggio. La consegna si svolge casa per casa, naturalmente nel rispetto di tutte le misure di sicurezza, e i volontari non si limitano a suonare il campanello e a lasciare le mascherine nella cassetta delle lettere: quando è possibile, scambiano qualche parola con i destinatari, soprattutto se anziani, per verificare che non vi siano necessità di altro tipo come per esempio quella di ricevere a domicilio la spesa o i farmaci e invitare eventualmente a mettersi in contatto con il numero comunale».

Lara Zani

