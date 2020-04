Una operatrice di una casa di riposo ieri è stata ricoverata d'urgenza in Pneumologia Covid all'ospedale San Martino di Belluno. A pagare in questa emergenza, oltre agli anziani, sono gli operatori sanitari in prima linea. Del totale degli 807 positivi dall'inizio dell'emergenza, 81 sono medici, dottori di base, infermieri, oss o collaboratori. Quindi circa il 10% dei contagi in provincia riguarda operatori sanitari, un dato che tra l'altro è in linea con quello nazionale. Dall'inizio dell'emergenza sono risultati positivi in Usl 1 Dolomiti 16 medici, 7 medici di medicina generale, 38 infermieri, 12 oss, e 8 dipendenti di altro tipo. Questi dati sono stati pubblicati ieri sulla pagina Facebook del sindacato dei medici Anaao Assomed Belluno.

La Usl 1 Dolomiti sta facendo a tappeto una serie di tamponi per accertare l'eventuale positività di medici, infermieri e operatori sociosanitari. «Sono stati eseguiti oltre 6.200 tamponi su oltre 2.400 dipendenti e assimilati- spiegano dalla Usl 1 Dolomiti -, per la quasi totalità del personale sanitario. In pochissimi casi si è reso necessario un periodo di ricovero, la maggior parte è asintomatico. Le indagini epidemiologiche effettuate, in particolare nelle prime fasi dell'emergenza, hanno evidenziato che il contagio era stato contratto al di fuori dell'ambito aziendale per contatti stretti che non avevano connessione con l'attività di cura e assistenza dei malati COVID positivi». Nel quotidiano aggiornamento di ieri spiegava che «attualmente risultano positivi 46 dipendenti e altri collaboratori (Medici di medicina generale e altri) dell'Usl Dolomiti su circa 3.650 dipendenti e altri collaboratori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA