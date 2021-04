Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Un nuovo focolaio di Coronavirus colpisce una casa di riposo in provincia di Pordenone. Ma questa volta non c'entrano i sanitari contrari al vaccino, perché la vicenda ha tutto un altro contorno. Ad Azzano Decimo, infatti, l'operatrice che è risultata positiva non avrebbe rifiutato la protezione. Semplicemente non poteva ricevere l'iniezione a causa delle sue condizioni di salute pregresse. Sabato però è risultata positiva al tampone di...