Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA CAMPAGNAPORDENONE E UDINE Il consiglio regionale prende posizione contro i no vax e a favore della campagna vaccinale. E lo fa all'unanimità, promuovendo una mozione. Intanto diminuisce la quota di sanitari non protetti. «Ritengo importante il riconoscimento che è venuto dall'Aula sul massimo impegno da parte della Regione, concretizzatosi con puntuali prese di posizione, profuso a favore della campagna vaccinale. In questo non ci sono...